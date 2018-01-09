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Diyarbakır'da 69 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DHA | 09.01.2018 - 08:33..
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Diyarbakır'da 69 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 69 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağının 09 Ocak 2018 Salı günü saat 08.00’da başladığı ilan edildiği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "İlimiz Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ (Bölücü terör örgütü) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan; Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Baharlar, Üçdamlar, Yaprakköy, Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Çiftlik, Leyhosor, Mahmutlu, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Aşağıhodik, Konuklu, Perpank, Yeşilburç, Kilimli, Gelberi, Bilgin, Hegogözer, Koçmarin, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, Sıkas, Guçik, Eskiköy, Semezi, Yaka, Karaç, Kayadibi, Baverda ve Kumumirza mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Ağıllı, Akdoruk, Ağaçlı, Aşağıelmalı, Çağlayan, Kaynakköy, Karpuzlu köyleri ile Ağıllı, Derecik, Harabe, Güldiken, Dirlik, Kefan, Yukarıelmalı, Deveboynu, Astal, Işıklar, Gümüşsuyu, Soğanlı ve Çotuk mezralarında 09 Ocak 2018 Salı günü saat 08.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır." denildi.

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