Diyarbakır'da 746 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 15-21 Mart tarihleri arasında 14 ayrı operasyon düzenlendiği belirtilerek,

YÜZLERCE KİLO ESRAR

"Yapılan çalışmalar kapsamında, 74 kilo 111 gram kubar esrar maddesi, 672 kilo 735 gram toz esrar maddesi, 2 gram plaka esrar,14 bin 1 adet ecstasy uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 355 TL ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak 5 şüpheli şahıs adli kontrol ile serbest bırakılmış, 5 şahıs çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş olup, 6 şüpheli şahsın adliyedeki işlemleri ise halen devam etmektedir." denildi.

PİYASA DEĞERİ 61 BİN LİRA OLAN KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında ise, haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ayrı operasyon düzenlendiği belirtilerek, "Düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 619 bin 500 TL olan 88 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, piyasa değeri 61 bin 650 TL olan 137 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, şahıslardan biri çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş olup operasyonda ele geçirilen kaçak sigara ve taşımacılığında kullanıldığı tespit edilen araca ise el konulmuştur." denildi.









