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Diyarbakır’da aşırı sıcaklar bunalttı

Diyarbakır’da 39 dereceyi bulan sıcaklar nedeni ile vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ücretli havuzlara gitmek istemeyen çocuklar da tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına koştu.

İHA | 25.06.2018 - 15:41..
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Diyarbakır’da günden güne etkisini gösteren sıcaklar nedeni ile vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler deniyor.

Diyarbakır’da aşırı sıcaklar bunalttı

SÜS HAVUZLARINA GİRİYORLAR

Bazı vatandaşlar parklardaki ağaçların gölgelerinde sıcaktan kurtulmaya çalışırken, çocuklar da ücretli havuzlara gitmek yerine tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarını tercih ediyor. Kent çocuklarının en çok gittiği yer olan Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkındaki süs havuzu çocukların serinleme merkezi oldu.

Diyarbakır’da aşırı sıcaklar bunalttı

"HAVUZLARA GİRMEK İSTİYORUZ AMA PARAMIZ YOK"

Buraya gelen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden yaklaşık 3 metrelik duvardan süs havuzlarına atlayıp serinlemenin yollarını arıyor. Süs havuzuna serinlemeye gelen çocuklar, "Okullar tatil oldu. Sıcaklar nedeni ile evde oturamaz duruma geldik. Farklı havuzlara gitmek istiyoruz ama paramız yok. Burası ücretsiz olduğu için Anzele Parkına gelip serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

Diyarbakır’da aşırı sıcaklar bunalttı

"ÖĞLEN SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Öte yandan uzmanlar, sıcakların arttığı bu günlerde yaşlı, çocuk, hamile ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları, güneş ışınlarının etkili olduğu öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Diyarbakır’da aşırı sıcaklar bunalttı

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