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Diyarbakır'da askerlere moral konseri

Şarkıcı Yusuf Güney, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde görev yapan Mehmetçiklere konser verdi.

AA | 16.01.2018 - 00:20..
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İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında ilçeye gelen Güney, Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığında konser verdi.

Diyarbakır'da askerlere moral konseri

ASKERLERLE ÖZ ÇEKİM YAPTI

Güney, konserde Uzman Çavuş Şükrü Acar ile şarkı söyledi. Ayrıca konsere katılan askerler, Güney ile sahnede sıra oluşturarak öz çekim yaptı.

Güney, Lice'deki askerlere bir nebze de olsa moral vermeye geldiğini söyledi.

Diyarbakır'da askerlere moral konseri

"ONLAR İÇİN NE YAPSAK AZDIR"

Askerlerin moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu gözlemlediğini dile getiren Güney, "Onlar için ne yapsak azdır. Böyle bir projenin unsuru olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Allah böyle bir duyguyu herkese nasip etsin. Arkamızda şehitlerimizin resimleri var, mekanları cennet olsun. Yaradan bizleri şefaatlerine nail eylesin." dedi.

Diyarbakır'da askerlere moral konseri

"Buraları gezip halkımızla iç içe birlik ve beraberliğimiz için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" diyen Güney, şöyle konuştu:

"SANATÇI ARKADAŞLARIMA ÇAĞRIM VAR"

"Diğer sanatçı arkadaşlarıma da rica ediyorum, buralara gelin askerlerimizi, kardeşlerimizi özellikle de halkımızı yalnız bırakmayalım. Onlar her şeyi hak ediyor. Buradaki dostluğu, kardeşliği ve misafirperverliği gördükten sonra keşke daha önce gelseydim dedim. Bundan sonra daha güzel projelerle kardeşlerimle buluşacağız."

Diyarbakır'da askerlere moral konseri


Jandarma Uzman Çavuş Fevzi Elmas ise konser dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, "Çok güzel bir eğlence oldu, arada böyle eğlencelerin olması hoşumuza gider." dedi.

Konseri izlemeye gelen asker yakınlarından Gülendam Sertkaya da "Eşimin görevinden dolayı buradayız. Bu faaliyet bizim için çok iyi oldu. Tertip eden herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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