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Diyarbakır'da baba ve oğlu surlardan düştü

Hazreti Süleyman Camii’ni ziyarete gelen baba ve oğlu, çıktıkları surların üzerinde dengelerini kaybettiler.

İHA | 11.11.2018 - 16:47..
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Olay, tarihi Sur ilçesinde bulunan Hazreti Süleyman Camii karşısında meydana geldi.

DENGELERİNİ KAYBETTİLER

Hazreti Süleyman Camii’ni ziyarete gelen S.Ç., 2 yaşındaki oğlu Y.İ.Ç. ile birlikte çıkılması yasak olan tarihi surlara çıktı. Surlarda dengesini kaybeden baba ve oğlu, metrelerce yüksekteki surlardan düşerek sert zemine çakıldı.

Diyarbakır'da baba ve oğlu surlardan düştü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan baba ve oğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYA RAĞMEN SURLARA ÇIKANLAR OLDU

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya rağmen bazı vatandaşların yine surlara çıktığı görüldü.

Diyarbakır'da baba ve oğlu surlardan düştü

Diyarbakır'da baba ve oğlu surlardan düştü

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