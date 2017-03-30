16 Nisan'da yapılacak referandum için çalışmalarına devam eden CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Diyarbakır'da halkla bir araya gelmek istedi.

Vatandaşlarla sohbet eden CHP'li Eren Erdem, vatandaşların tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

"CHP'Lİ VEKİL HDP'YE OY İSTEDİ"

Referandumda 'evet' oyu kullanacağını söyleyen Diyarbakırlı bir vatandaş, "Dediler ki, AK Parti’ye oy vermeyin, HDP’ye oy verin ki bu terör sorunu bitsin. Biz 2 senedir HDP’ye oy veriyoruz, hani terör sorunu bitmedi. CHP’li milletvekilleri gelip HDP’ye oy istiyor.” şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da CHP'li Eren Erdem'e tepki VİDEO

CHP'NİN TERÖRLE MÜCADELEYE KATKISI YOK

Aynı vatandaş, CHP'nin terörle mücadele konusunda hiç yardımcı olmadığını da sözlerine ekledi.