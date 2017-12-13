Diyarbakır’da çocuklar için 2 milyon liralık proje

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde bulunan Bağcılar mevkisindeki 10 bin metrekarelik alanı çocuklar için ayırdı. Çocukların küçük yaşta trafik bilincini kazanması ve trafik kurallarına azami oranda dikkat etmeleri için yapılacak olan merkezde, günlük yaşantıda bulunan her yapı yer alacak.

ÇOCUKLARA 1 YIL BOYUNCA TRAFİK EĞİTİMİ

Binalardan hastaneye, parklardan üst geçide kadar her türlü detayın işleneceği alanda çocukların günlük yaşantılarında karşılarına çıkabilecek durumlara karşı eğitimler verilecek. Ayrıca eğitim merkezinde yapılacak olan mini hastane ile çocuklara göz ve diş taraması gerçekleştirilecek. Kentte kreş ve ilkokula gidecek tüm öğrencilere yönelik eğitim verecek olan merkez, yaklaşık 1 yıl içinde tam kapasiteli hizmet verecek duruma gelecek.

10 BİN METREKARE ALANDA

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Rifat Ural, Büyükşehir Belediyesinin özverili çalışmalarının içerisinde çocuklarında bulunduğunu söyledi. Trafik eğitimi ile ilgili en gerçekçi, görsel olarak en iyi trafik eğitim merkezini yapmayı düşündüklerini kaydeden Ural, “İhalesini gerçekleştirdik. Bağcılar mahallesinde 10 bin metrekarelik alanda, trafik eğitim merkezimizin içerisinde diş ve göz taraması yaparak çocuklarımızın sağlığına yönelik çalışmalarımız da olacak. Çocuklarımızın trafik eğitimini daha rahat alabileceği bir sinevizyon salonu, evden çıktığında yaya geçidinden nasıl geçeceği, üst geçidi nasıl kullanabileceği, hangi ışıkta ne yapması gerektiği ile ilgili eğitimler verilecek. Merkezimizde akülü araçlar da olacak, trafik akarken ne yapması gerektiği anlatılacak. Biz çocuklarımıza bunları yaşayarak öğretmek istiyoruz” dedi.

GÜNEYDOĞU'NUN EN BÜYÜK EĞİTİM MERKEZİ OLACAK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu büyüklükte ve bu kapasitede bir trafik eğitim merkezinin bulunmadığına dikkat çeken Ural, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz, kreşe giden ve ilköğretim aşamasındaki çocuklarımızın tamamını bu eğitimden geçirmeyi planlamaktayız. Bizim yapacağımız, bu trafik eğitim merkezine, bütün okullarımız ile birlikte bir program dahilinde taşımacılığını da belediyenin üstleneceği bir faaliyet yürüteceğiz. Bunu yaparken Sağlık İl Müdürlüğü ile müşterek bir program yapacağız haftanın belirli günlerinde diş ve öz taraması yaptırmayı planlıyoruz. Trafik eğitim parkımızda bir çocuk evinden çıktığında ne yapması gerekir, bunların hepsini yaşayarak göstermeyi istiyoruz. Asıl amacımız onları küçük yaşta bilinçlendirmek, trafik kazalarının azalmasına ve trafik kurallarına uyum konusunda toplumsal yaşama katkı sunmaktır. Trafik eğitim parkımızda ayrıca simülasyon aracı yerleştireceğiz. Bunlarla da trafik kazası geçirmenin ne olduğunu, emniyet kemeri bağlamadığında araç içerisinde nasıl duracağını göstermeyi amaçlıyoruz.”