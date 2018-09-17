Diyarbakır’da ders zili zılgıtla başladı

Diyarbakır’da 2018-2019 öğretim yılı nedeniyle merkez Kayapınar ilçesi Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda düzenlenen törenle başladı. Öğretmenler ve velilerin katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile yeni eğitim öğretim yılına merhaba dediler.

ÖĞRENCİLERE HEDEİYELER DAĞILTILDI

Halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve okul korosunun söylediği şarkıların ardından öğrencilerin yanına giden vali Hasan Basri Güzeloğlu koronun şarkılarına eşlik etti. Çekilen zılgıtların ardından sınıfları gezen Vali Güzeloğlu, öğrencilerle sohbet ederek hediyeler verdi.

"ÖĞRENCİLER ÜLKEMİZİN GÜCÜ VE ZENGİNLİĞİDİR"

Hasan Basri Güzeloğlu, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün Diyarbakır’da yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. İlimiz genelinde 1725 okulumuzda 14 bin 486 dersliğimizde 52 bin 44 okul öncesi, 150 bin 876 ilkokul, 157 bin 92 ortaokul ve buna bağlı olarak 100 bin 139 ortaöğretim olmak üzere bugün 17 ilçemizde 461 bin 21 öğrencimiz okulla buluştu. İlimiz nüfusunun yaklaşık yüzde 30’una yakın bir oranı teşkil eden bu sayı aynı zamanda ilimizin ve ülkemizin de gücü ve zenginliğidir" dedi.

"HEDEFİMİZ OKULU GÜVENLİ HALE GETİRMEK"

Vali Güzeloğlu, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında da çok önemli çalışmalar yapacaklarını dile getirerek, "Öncelikli olarak okulu güvenli okul haline getirmek, sadece okul sınırlarıyla değil okulun çevresiyle bir bütün olarak ele almak, eğitim ve öğretimi olumsuz etkileyen bütün olumsuzluklardan okulu arındırmak, öğrenci ve öğretmenimizi bunun dışında sağlıklı bir eğitim ortamında buluşturmak temel önceliğimizdir. Bütün okullarımızda fiziki koşulların en ideal olmasına yönelik çalışmalar ve yatırımların yanı sıra şüphesiz çocuğu bir merkez alan, onu öz güveni yüksek, okulla buluşan, okulu seven ve şüphesiz eğitim içinde ailesiyle birlikte bir değer kılan bir konuma taşımak hedeflenmiş ve gerçekleşmiştir" diye konuştu.



