Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 10 polis tutuklandı

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmalarına yönelik operasyon yapıldı.

FETÖ'YE GEÇİT YOK

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyetteki mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve mahrem imam vekilliği yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik başlatılan operasyon, Diyarbakır merkezli yapıldı.

12 GÖZALTI

11 Nisan 2018 günü Diyarbakır, Ankara, Kayseri, Elazığ, Kütahya, Isparta, Bursa ve Konya'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 12 polis memuru gözaltına alındı.

10 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan polis memurları, işlemlerinin ardından dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcıları tarafından sorgulanan şüpheliler, daha sonra tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliğince, polis memurlarından 10'u tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.