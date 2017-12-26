taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.058
USD
3,8108
EURO
4,5201
ALTIN
156,60
PETR
65,1400

Diyarbakır'da FETÖ'nün gaybubet evine baskın

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün 13 "gaybubet evi"ne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

AA | 26.12.2017 - 13:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

fet

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ve mensuplarının gizlendikleri, faaliyetlerini devam ettirdikleri adreslere operasyon düzenledi.

7 GÖZALTI

Kent genelinde "gaybubet evi" olarak kullanıldığı değerlendirilen 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında haklarında yakalama kararı bulunan Mardin eğitim danışmanı B.B, KKTC yapılanmasında yer alan M.D, H.D, Diyarbakır bölge talebe mesulu İ.Y. ile A.T, M.V. ve S.A.K. gözaltına alındı.

BYLOCK KULLANIMI

İkametlerde yapılan aramalarda sahte kimlik belgeleri, 23 bin 440 lira ve 5 bin dolar bulundu. Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin sahibi gözaltında
Adil Öksüz'ün darbe girişiminden 4 ay önce toplantılara katıldığı otelin sahibi ve müdürünün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Teröristler tarafından yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesiyle 4 terörist öldürüldü.
Adana’da ByLock operasyonu: 12 gözaltı
ByLock kullandığı tespit edilen, aralarında öğretmen ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 12'si yakalandı.
Silahını temizleyen asker yanlışlıkla kendini vurdu
Siirt’te, silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kendini vurarak ağır yaralanan Mehmet Avcı'nın tedavisi devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor

Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor

104
Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

123
Mehmetçik kar altında uyku molasında

Mehmetçik kar altında uyku molasında

262
Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

66
Hasan Ruhani'den Ermeni aileye Noel ziyareti

Hasan Ruhani'den Ermeni aileye Noel ziyareti

48
İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı

İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı

89
Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM