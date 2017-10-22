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Diyarbakır'da izinsiz uçurulan drone düşürüldü

Silvan ilçesinde, izinsiz uçurulan "drone" güvenlik güçlerince düşürüldü.

22.10.2017 - 03:48
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Silvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekel Mahallesi'nde güvenlik noktası yakınlarında izinsiz uçurulan "drone" tespit etti.

Güvenlik güçleri, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen "drone"u ateş açarak düşürdü.

Diyarbakır'da izinsiz uçurulan drone düşürüldü

İZİNSİZ UÇAN DRONE DÜŞÜRÜLDÜ

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, gece saat 01.30 sıralarında izinsiz uçurulan "drone"un açılan ateş sonucu düşürüldüğünü ve inceleme başlatıldığını söyledi.

Çelik, bazı haber sitelerinde yer alan "Silvan Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı" şeklindeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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