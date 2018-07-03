Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki Yusuf hala aranıyor

Silvan ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Malabadi Mahallesi'nde oturan Mehmet Şah Yılmaz (45), önceki gün hayvanları otlatması için oğlu Yusuf'u meraya gönderdi. Yusuf Yılmaz, akşam eve gelmeyince, yakınları aramaya çıktı, sonuç alamayınca da jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediyesi ve güvenlik korucuları sevk edildi.

BARAJ KAPAKLARI KAPATILDI, ARAMA YAPILDI

81 kişilik ekip, çalışmaları dün akşam saatlerinde Batman Barajı çevresinde yoğunlaştırdı. Belediyeye bağlı dalgıçlar, debinin yüksek olması nedeniyle suda arama yapmakta zorlanınca baraj kapakları kapatıldı. Saat 23.00'e kadar su kanallarında yapılan çalışmalardan sonuç elde edilemedi.

KAÇMA İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Bugün günün ağarmasıyla birlikte ekipler, Yusuf'un kaybolduğu bölgede yeniden çalışmalara başladı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da bazı kişilerin ifadelerinin alındığı belirtildi. Arama çalışması devam ederken, yetkililer daha önce ailesiyle İstanbul'da yaşayan Yusuf'un kaçma ihtimalini de değerlendirdiklerini söyledi.