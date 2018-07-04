Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz İstanbul'da bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolduğu belirtilen 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Pervari ilçesinde 3 gün önce bahçeye ot toplamaya giden ancak kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral köy çevresinde bulunan kayalıklarda bitkin bir halde bulundu.

Sarı-laciverliler, resmi sitesinden yaptığı açıklamada futbolculara yönelik 15.2 milyon euro geçmiş borcun ödendiğini belirtti.

Günde 20 dakika yapacağınız bacak kaldırma egzersizi ile vücudunuzu bedensel ve ruhsal olarak düzene sokacaksınız.

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Güçlü olmak değil mutlu olmak istiyorum

Aile ve Evlilik Danışmanımız Serhat Yabancı, bu hafta güçlü durmaya çalışırken farkında olmadan mutsuzluğa kapılanlar için yazdı.