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Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz İstanbul'da bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolduğu belirtilen 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'da olduğu tespit edildi.

AA | 04.07.2018 - 18:58..
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AFAD'ın sosyal paylaşım sitesine bir vatandaşın gönderdiği mesajda Yılmaz'ı İstanbul'da bir fırında gördüğünü belirtmesi üzerine jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

AİLESİ TEŞHİS ETTİ

Çalışmalar sonucunda Yılmaz'ın görüldüğü iddia edilen İstanbul Beylikdüzü'ndeki güvenlik ve MOBESE kameraları görüntüleri istendi.

Gönderilen görüntüler karakola çağrılan aileye izlettirildi.

Aile, görüntülerde görülen kişinin Yusuf Yılmaz olduğunu teşhis etti.

Yılmaz'ın Silvan'a getirilip ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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