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Diyarbakır'da kayyum yeni tabela önünde poz verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin indirilen eski tabelasının yerine yenisi asıldı.

DHA | 22.12.2016 - 10:20
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eş başkan Fırat Anlı'nın yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınmasından sonra, 3 Aralık'ta sökülen Belediye tabelasının yerine yenisi asıldı.

YENİ TABELA ASILDI

Türk bayrağı eklenen ve 'Amed' yazısı çıkarılan Türkçe ve Kürtçe yazılı yeni tabelada, kentin tarihini yansıtan Ulu Cami, On Gözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare gibi eserlerin fotoğrafları da yer alırken, Belediye Başkanvekili Cumali Atilla yeni tabela önünde poz vererek bunları sosyal medya hesabında paylaştı.

Atilla yeni tabelanın önünde verdiği pozu, "Dillerimiz çok güzel" mesajı ile paylaştı.

Diyarbakır'da kayyum yeni tabela önünde poz verdi

Diyarbakır'da kayyum yeni tabela önünde poz verdi

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