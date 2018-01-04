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Diyarbakır'da kaza: 16 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 16 kişiden biri hayatını kaybetti.

İHA | 04.01.2018 - 20:30..
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Gürses Mahallesi’nde, ilçeye bağlı Avdalı Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri taşıyan 65 KA 369 plakalı minibüs ile 13 AC 007 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı ve her iki araçta bulunan 12’si öğrenci 16 kişi yaralandı.

BİR KADIN KURTARILAMADI

Yaralılardan 8’i Çınar Devlet Hastanesine, 8’i ise Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan N.Ç. adlı kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı VİDEO

Diyarbakır'da kaza: 16 yaralı

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