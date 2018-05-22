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Diyarbakır'da Kelimenin Kalbi etkinliği

Polis Başmüffetişi Ahmet Sula, Kelimenin Kalbi adlı etkinlikte Diyarbakırlı gençlerle buluştu.

AA | 22.05.2018 - 09:29..
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Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda gençlerle buluşan Ahmet Sula, Gençlik, Şuur ve Özgüven konusunda yaşadığı tecrübeleri paylaştı.

"TECRÜBELERİMİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Ahmet Sula, "Gençlerimizle buluşup insana dair gayretimizle geleceğimizle ilgili tecrübelerimi paylaşımlarımı duygularımı aktarmak istiyorum. Bunlara gayret ettim. İnsan iki şeyden sorumlu; bir niyeti, bir de gayret. Niyetimi paylaştım. O yüzden buradayım. Çocukların geri bildirimleri beni son derece memnun etti. Onların gözlerimdeki yüreklerindeki ışığı gördüm. İnşallah doğru yer ve zamanda doğru kişilerle beraberim" dedi.

Diyarbakır'da Kelimenin Kalbi etkinliği

Ahmet SulaMardinŞırnakSiirt ve Batman'da gençlerle buluşacağını da sözlerine ekledi.

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