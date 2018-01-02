Diyarbakır'da Kent Meydanı çocukları sevindirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal, kültürel ve ticari amaçlarla kullanması için Kayapınar ilçesinde 67 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Kent Meydanı'nı bitirdi.

67 BİN METREKARE ÜZERİNDE

Peyas Mahallesi'nde toplam 67 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Kent Meydanı’nın, 31 bin 500 metrekaresi yeşil alan oldu.

Vatandaşların, Kent Meydanı’nın yeşil alanında dinlenmeleri için pergoleler, banklar, çeşmeler, çöp kutuları ve kent mobilyaları yer alıyor.

SU OYUN GRUPLARI

Kent Meydanı'nın içinde yürüyüş yolu, kaykay pisti, çocuk oyun grupları, mescit, kitap kafe, otopark, taksi durağı, kuru havuz ve bölgede ilk defa uygulanacak su oyun grupları da bulunuyor.