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Diyarbakır'da Kent Meydanı çocukları sevindirdi

Kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulan Kent Meydanı'nın ilk ziyaretçileri geleceğimizin teminatı çocuklar oldu.

Detay Haber | 02.01.2018 - 06:13..
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal, kültürel ve ticari amaçlarla kullanması için Kayapınar ilçesinde 67 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Kent Meydanı'nı bitirdi.

Diyarbakır'da Kent Meydanı çocukları sevindirdi

67 BİN METREKARE ÜZERİNDE

Peyas Mahallesi'nde toplam 67 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Kent Meydanı’nın, 31 bin 500 metrekaresi yeşil alan oldu.

Vatandaşların, Kent Meydanı’nın yeşil alanında dinlenmeleri için pergoleler, banklar, çeşmeler, çöp kutuları ve kent mobilyaları yer alıyor.

Diyarbakır'da Kent Meydanı çocukları sevindirdi

SU OYUN GRUPLARI

Kent Meydanı'nın içinde yürüyüş yolu, kaykay pisti, çocuk oyun grupları, mescit, kitap kafe, otopark, taksi durağı, kuru havuz ve bölgede ilk defa uygulanacak su oyun grupları da bulunuyor.

Diyarbakır'da Kent Meydanı çocukları sevindirdi

Diyarbakır'da Kent Meydanı çocukları sevindirdi

Diyarbakır'da Kent Meydanı çocukları sevindirdi

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