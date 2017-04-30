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Diyarbakır'da Kutlu Doğum etkinliği

Diyarbakır Bağlar'da binlerce vatandaş Kutlu Doğum etkinliğinde bir araya geldi.

30.04.2017 - 16:11
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Diyarbakır'da Kutlu Doğum etkinliği

Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça, "Kutlu Doğum Etkinliğine Hoşgeldiniz" yazılı dövizlerin bulunduğu platforma, ayrıca üzerinde "Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız" yazısı ile 6-7 Ekim 2014'te yaşanan olaylarda katledilen Yasin Börü ve arkadaşları ile uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın fotoğrafları da yer alan pankart asıldı.

HAK VE ADALET REHBERİ HZ. MUHAMMED

Diyarbakır'da, "Kutlu Doğum Haftası" etkinliğinin yapılacağı merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda vatandaşlar toplandı. Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Peygamber Sevdalıları Platformunca, "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" adıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılmak için Diyarbakır'ın yanı sıra yurt dışından ve farklı şehirlerden gelenler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 noktadan 30 araçla alana taşındı.

Diyarbakır'da Kutlu Doğum etkinliği

Diyarbakır'da Kutlu Doğum etkinliği

Diyarbakır'da Kutlu Doğum etkinliği

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