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Diyarbakır'da operasyon: 5 ilçede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyon nedeniyle 5 ilçeye bağlı 116 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İHA | 12.09.2018 - 16:45..
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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon düzenlenen bölgelerde, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 116 köy ve mezrada, saat 16.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen köy ve mezralar şöyle:

Lice’ye bağlı Zümrüt, Gürbeyli, Kıpçak, Damar, Sığınak, Çıralı, Kıyıköy, Dibekköy, Budak, Dallıca, Yolçatı, Tepe, Türeli, Ortaç, Kabakaya, Kutlu, Yalaza, Çavundur, Bağlan, Dolunay, Oyuklu, Arıklı, Serince, Çağdaş, Kayacık, Uçarı, Ziyaret ve Esenler köyleri ile Guçik, Ahmetbey, Kola, Hasana, Navaladiriş, Dingil, Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Sınır, Pınar, Beğendik, Hacıcemil, Bakanlar, Kalkanlı, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak, Sağlam ve Esenli mezraları. Kulp’a bağlı Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Uygur, Karaağaç, Kamışlı, Bağcılar, Çukurca, Akbulak, Demirli, Düzce, Bayırköy, Temren, Güleç, Taşköprü ve Barın köyleri ile Soldere, Maden, Dökmetepe, Yolugüzel, Gomanuri, Çay, Düzpelit, Yeşilce, Başçavuş, Havrik, Dolusalkım, Mutlu, Mezrimalaftü, Yenidam, Küçükbağcılar, Ortakuyu, Haruni, Zükrütlü, Keçiveren, Yukarı Polat, Aşağı Polat, Malaabdo, Karapınar, Mevik ve Kuyucak mazraları. Silvan’a bağlı Dolaplıdere, Dağcılar, Çaldere ve Bayrambaşı köyleri ile Kayabağı, Ergeçidi, Üçdirek, Alakuşak, Kaso, Seydankara ve Erkenciler mezraları. Hazro’ya bağlı Kocbaba, Mutluca, Çitlibahçe, Sarıerik, Gözebaşı ve Ormankaya köyleri ile Şahgeldi ve Eldeğmez mezraları. Kocaköy’e bağlı Boyunlu köyü ile Varlık ve Gökçe mezraları.

Yasağın duyurulmasının ardından bölgede helikopter destekli operasyon başlatıldı.

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