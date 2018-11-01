taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5848
Euro
6.326
Altın
1215.33
Borsa
90200.71
Gram Altın
218.32

Diyarbakır'da PKK operasyonları

Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon tamamlandı.

AA | 01.11.2018 - 00:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri sınırlarındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu tahmin edilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla 29 Ekim'de operasyon başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için Lice ilçesine bağlı Zümrüt, Gürbeyli, Kıpçak, Damar, Sığınak, Kıyıköy, Çıralı, Dibekköy, Budak, Dallıca, Arıklı, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Kutlu, Kayacık, Serince, Kabakaya, Uçarı, Yalaza, Ortaç, Ziyaret, Bağlan, Oyuklu, Çavundur, Esenler, Dolunay ve Türeli köyleri ile Ahmetbey, Guçik, Kola, Hasana, Navaladiriş, Dingil, Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Dablo, Alataş, Sınır, Pınar, Kolbağı, Bakanlar, Kalkanlı, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören Çanak, Sağlam ve Hevselbey mezraları; Kocaköy ilçesine bağlı Arkbaşı, Tepecik, Boyunlu köyleri ile Akdiken, Hacıreşit, Varlık, Işıklar, Gökçe mezraları; Hazro ilçesine bağlı Çitlibahçe, Sarıerik, Ormankaya, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Dadaş, Kırmataş, Terdöken, Gözebaşı köyleri ile Şahgeldi, Bayram, Nebiya, Yılgeçti, Teknebaşı, Ajikan ve Eldeğemez mezralarında 29 Ekim'de başlatılan sokağa çıkma yasağının bu gece saat 24.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.

Valiliğin açıklamasında, vatandaşlara uygulanan yasağa uydukları için teşekkür edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

0
TBMM Başkanı Thandi Modise ile görüştü

TBMM Başkanı Thandi Modise ile görüştü

1
Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

0
Batman’da çatışma: 1 terörist öldürüldü

Batman’da çatışma: 1 terörist öldürüldü

0
Diyarbakır'da PKK operasyonları

Diyarbakır'da PKK operasyonları

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM