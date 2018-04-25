Diyarbakır'da PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı bazı köylerde sokağa çıkma yasağı geldi.

DİYARBAKIR'DA PKK OPERASYONU

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Kulp sınırlarındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon düzenlenen bölgede halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla kanunun ilgili maddeleri gereğince Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 17 kırsal mahalle ve bağlı 52 mezrada bugün saat 23.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı kaydedildi.

KIRSALDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Açıklamaya göre sokağa çıkma yasağının uygulanacağı kırsal mahalle ve bağlı mezralar şunlar:

"Lice ilçesine bağlı Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Baharlar, Üçdamlar, Yaprakköy, Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Çiftlik, Leyhosor, Mahmutlu, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Aşağıhodik, Konuklu, Perpank, Yeşilburç, Kilimli, Gelberi, Bilgin, Hegogözer, Koçmarin, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, Sıkas, Guçik, Eskiköy, Semezi, Yaka, Karaç, Kayadibi, Baverda ve Kumumirza mezraları; Kulp ilçesine bağlı Ağıllı, Akdoruk, Ağaçlı, Aşağıelmalı, Çağlayan, Kaynakköy, Karpuzlu köyleri ile Ağıllı, Derecik, Harabe, Güldiken, Dirlik, Kefan, Yukarıelmalı, Deveboynu, Astal, Işıklar, Gümüşsuyu, Soğanlı ve Çotuk mezraları."