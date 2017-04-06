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Diyarbakır'da PKK sığınakları ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda PKK'nın 11 sığınağında çok sayıda silah bulundu.

06.04.2017 - 21:11
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Lice'nin güneyinde, dün, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon kapsamında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyetleri sırasında örgüte ait 11 sığınak ve 1 barınak bulundu.

Diyarbakır'da PKK sığınakları ele geçirildi

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Barınak ve sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 28 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 Draganov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 5 makineli tabanca, 7 tabanca, 5 keskin nişancı dürbünü, 2 gündüz görüş dürbünü, 1 holografik nişan aleti, 7 adet RPG-7 roketatar, 15 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 70 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 6 bin 500 muhtelif fişek, 71 muhtelif şarjör, 1 İncil, 3 Yeasu marka büyük telsiz, 6 el telsizi, 17 el bombası, 23 takım leşker kıyafeti, 45 çift mekap ayakkabı, 2 kamera, 1 lazer yazıcı ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile 115 kilo kubar esrar ele geçirildi.

 



Diyarbakır'da PKK sığınakları ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK sığınakları ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK sığınakları ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK sığınakları ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK sığınakları ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK sığınakları ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK sığınakları ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK sığınakları ele geçirildi

Diyarbakır'da PKK sığınakları ele geçirildi

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