Diyarbakır'da PKK sığınakları ele geçirildi

Lice'nin güneyinde, dün, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon kapsamında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyetleri sırasında örgüte ait 11 sığınak ve 1 barınak bulundu.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Barınak ve sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 28 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 Draganov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 5 makineli tabanca, 7 tabanca, 5 keskin nişancı dürbünü, 2 gündüz görüş dürbünü, 1 holografik nişan aleti, 7 adet RPG-7 roketatar, 15 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 70 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 6 bin 500 muhtelif fişek, 71 muhtelif şarjör, 1 İncil, 3 Yeasu marka büyük telsiz, 6 el telsizi, 17 el bombası, 23 takım leşker kıyafeti, 45 çift mekap ayakkabı, 2 kamera, 1 lazer yazıcı ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile 115 kilo kubar esrar ele geçirildi.





































