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Diyarbakır'da PKK'ya uyuşturucu darbesi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 ton 244 kilogram esrar ele geçirildi.

12.11.2017 - 10:20
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinde 9 Kasım Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren başlatılan "Şehit Jandarma Er Kadir Görgülü Operasyonu"nu dün başarıyla tamamlandı.

6 TERÖRİST YAKALANDI

Bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, biri terör örgütü üyeliğinden olmak üzere 6 zanlı yakalandı. PKK'lı teröristlere ait çok sayıda sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır'da PKK'ya uyuşturucu darbesi

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş 24 bidon, araç ve 3 sırt çantası içerisinde bulunan M-16 piyade tüfeği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 anti-tank mühimmatı, 3 tabanca, 6 el bombası, araç telsizi, 15 elektrikli fünye, av tüfeği, 565 fişek, 16 şarjör ile çok sayıda yaşam malzemesine el konuldu.

Diyarbakır'da PKK'ya uyuşturucu darbesi

7 TON ESRAR

Narkoterörle mücadele kapsamında, Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanında 564 kilogram kubar, 6 ton 680 kilogram toz olmak üzere toplam 7 ton 244 kilogram esrar ile 2 bin 750 kök Hint keneviri ve 800 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

Öte yandan, Lice'de daha önceki tarihlerde yürütülen operasyonlarda ele geçirilip adli emanet deposunda muhafaza edilen 47 ton esrar, görevli komisyon gözetiminde İlçe Jandarma Komutanlığı kışlasında yakılarak imha edildi.

Diyarbakır'da PKK'ya uyuşturucu darbesi

Diyarbakır'da PKK'ya uyuşturucu darbesi

Diyarbakır'da PKK'ya uyuşturucu darbesi

Diyarbakır'da PKK'ya uyuşturucu darbesi

Diyarbakır'da PKK'ya uyuşturucu darbesi

Diyarbakır'da PKK'ya uyuşturucu darbesi

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