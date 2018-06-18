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Diyarbakır'da şehit askerin faili 2 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam’ın faili 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA | 18.06.2018 - 12:14..
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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Hani ilçesi Yukarıturalı köyü Kılareş Komu mülki sınırları içerisinde dün 23.00’dan itibaren bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 24 Mayıs’ta yaralanan ve 9 Haziran’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam’ın faili 2 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Diyarbakır'da şehit askerin faili 2 terörist öldürüldü

Açıklamada, "Teröristlerle birlikte, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tabanca, 3 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 1 adet el bombası, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet araç telsizi, 1 adet EYP düzeneği kumandası, 1 adet el yapımı patlayıcı pil bloğu ve kablosu, 1 adet sırt çantası, 1 adet şemsiye, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet çizim kalemi ve 1 adet not defteri ele geçirilmiştir" denildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler hakkında adli işlemlere başlanıldığının kaydedildiği açıklamada, “Delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombası ile anti-tank roketatar mühimmatı Patlayıcı Madde İmha Timince yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır'da şehit askerin faili 2 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da şehit askerin faili 2 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da şehit askerin faili 2 terörist öldürüldü

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