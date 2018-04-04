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Diyarbakır'da Suriyeli öğrencilere eğitim

Diyarbakır kent merkezi ve 16 ilçesindeki 270 okulda 3 bin 959 Suriyeli öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi.

DHA | 04.04.2018 - 12:17..
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Diyarbakır'da Suriyeli öğrencilere eğitim

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerin eğitim çağındaki çocukları, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında bulundukları il ve ilçelerde eğitimlerini sürdürüyor.

BAKANLIK TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR

Diyarbakır merkez ve 16 ilçesinde toplam 270 okulda 3 bin 959 Suriyeli öğrenci, anaokulu, ilk ve ortaokulda eğitim görüyor. Suriyeli öğrencilerin okullara devamı da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sistem üzerinden sürekli kontrol ediliyor.

Geçici eğitim merkezine dönüştürülen merkez Bağlar ilçesinde bir ortaokulda bin 44, merkez Kayapınar ilçesindeki bir başka okulda ise 580 Suriyelinin eğitim gördüğü bildirildi.

Diyarbakır'da Suriyeli öğrencilere eğitim

İKİ DİLDE EĞİTİM

Her iki okulda da eğitimin saat 14.00'te başlayıp 19.00'da kadar devam ettiği, öğrencilere Türk ve Suriyeli öğretmenler tarafından Türkçe ve Arapça dillerinde eğitim verildiği kaydedildi.

Diyarbakır'da Suriyeli öğrencilere eğitim

Diyarbakır'ın Dicle hariç bütün ilçelerinde Suriyeli öğrenciler bulunurken, Bağlar'da bin 79, Kayapınar'da 839, Bismil'de 397, Yenişehir'de 320, Ergani'de 252 ve Sur'da 158, Çermik'te 1, Lice'de 2, Hazro'da 2, Eğil'de 4 ve Çüngüş'te 8 Suriyeli öğrencinin eğitim gördüğü açıklandı.

Diyarbakır'da Suriyeli öğrencilere eğitim

BÜTÜN OLANAKLAR SAĞLANDI

Proje kapsamında Suriyeli öğrencilerin servis, eğitim araç-gereç, yemek dahil bütün masraflarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandığı bildirildi. Öğrencilerin eğitim durumları ve okula devam edip etmediklerinin de belli periyotlar halinde takip edildiği kaydedildi.

Diyarbakır'da Suriyeli öğrencilere eğitim

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