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Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu: 16 gözaltı

Diyarbakır'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele operasyonu kapsamında ele geçirilen tarihi kese, kılış ve taşlar soruşturmasıyla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

İHA | 09.06.2018 - 10:46..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliğince il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı tarihlerde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların adreslerinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı el koyma kararlarına istinaden arama yapıldı.

TARİHİ FİGÜRLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 1 adet iple dikilmiş işlemleri olan, ağız kısmında üzerinde yabancı dilde yazılar olan 1 metre uzunluğunda kılıç, 1 adet 9,9 santimetre uzunluğunda kare bir kaide üzerinde rahip figürü, 1 adet üzerinde farklı insan motifleri ve süslemeleri olan 7 santimetre uzunluğunda, 8 santimetre çapında pişmiş toprak kase ve 6 adet değerli olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.

Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu: 16 gözaltı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 16 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu: 16 gözaltı

Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu: 16 gözaltı

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