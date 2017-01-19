Diyarbakır'da terör mağdurlarına yardım

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki terör saldırısında ev, iş yerleri ve araçları zarar gören vatandaşlara 7 milyon 664 bin lira yardım yapıldı.

VALİLİK'TEN YARDIM AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım 2016'da merkez Bağlar ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda mağdur olan vatandaşlara yönelik yardımlar devam ediyor.

7 MİLYON 664 BİN LİRA YARDIM

Saldırı sonucu, evleri ağır hasar gören 811 aileye, evleri küçük çaplı zarar gören 4 bin 457 aileye, iş yeri ve ürünleri zarar gören 2 bin 86 esnafa, olay anında bölgedeki araçları zarar gören 295 vatandaşa toplam 7 milyon 664 bin lira yardım yapıldı. Vali Hüseyin Aksoy, terör örgütünce düzenlenen saldırıda zarar gören vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri gidermek adına başlatılan çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

TOPLAM 30 BUÇUK MİLYON LİRA YARDIM

Çalışmalar sonucunda toplam bedeli 30 milyon 543 bin 797 lira olan 7 bin 649 dosyadan oluşan hasar tespiti yapıldığını vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti: "Bu kapsamda Başbakanlıkça gönderilen 7 milyon 664 bin 456 lira ödenek Bağlar Kaymakamlığına aktarılarak vatandaşlarımıza ödenmiştir. Bunun yanında, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından oturulamaz ve kullanılamaz raporu verilen 8 apartmanda bulunan 194 daire ile 16 iş yerinin bedeli olan toplam 13 milyon 526 bin 600 liralık tutar, 5233 Sayılı Kanun kapsamında Valiliğimize aktarılarak hak sahiplerine ödenmeye başlanmıştır ve bu ödemelere devam edilmektedir."









53 VATANDAŞ OTELDE MİSAFİR EDİLDİ

Saldırının ardından evleri hasar gören ve kalacak yeri olmayan 53 vatandaşı otellerde misafir ettiklerine işaret eden Aksoy, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacının bulunduğu 10 psiko-sosyal destek ekiplerince 370 aile ile görüşme gerçekleştirildiği, ailelere psiko-sosyal destek sağlandığını belirtti.