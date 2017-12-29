Diyarbakır'da yıkım çalışmaları

Diyarbakır' da Kırklar Dağı'ndaki konutlarda Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde yıkım çalışmaları başlatıldı.

KIRKLAR DAĞI'NDA NE OLMUŞTU

Merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne hâkim tepede bulunan ve türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda 6 yıl önce yapımına başlanan ve daha sonra yapımı durdurulan 725 konut için yıkım ihalesi yapıldığı belirtilmişti.

Yapımı ve mahkemelik olması Diyarbakır'da tartışma konusu olan konutlar için Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta yıkım ihalesi yaptığı ve ihaleyi alan firmanın da çalışmalar bittikten sonra yıkıma başlayacağı öğrenilmişti.

PROJEDEN 'PKK'YA FON AKTARILDIĞI' İDDİASIYLA DAVA AÇILDI

Kırklar Dağı tepesinde iki şirket tarafından başlatılan 725 konutluk projeden terör örgütü PKK'ya fon aktarıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, 32 sanık hakkında 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından 15'er yıldan 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede mahkemece kabul edilmişti.

GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Geçen hafta yollanan kararnamede “Kırklar Dağı’nın tarım arazisi niteliğinde olduğu ve tarımsal üretim amacı dışında kullanılabilmesi için Toprak Koruma Kurulu’ndan alınması gereken yasal iznin alınmadığı”gerekçe gösterilerek karar uygulandı.