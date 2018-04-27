Diyarbakır'daki 69 köy ve mezrada getirilen yasak kalktı

Diyarbakır Valiliği, Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırlarında yürütülen terör operasyonlarından dolayı 69 köy ve mezrada getirilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.

YASAK 2 GÜN SÜRDÜ

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon yapıldığı anımsatıldı.

Operasyon kapsamında Lice’ye bağlı Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Baharlar, Üçdamlar, Yaprakköy, Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Çiftlik, Leyhosor, Mahmutlu, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Aşağıhodik, Konuklu, Perpank, Yeşilburç, Kilimli, Gelberi, Bilgin, Hegogözer, Koçmarin, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, Sıkas, Guçik, Eskiköy, Semezi, Yaka, Karaç, Kayadibi, Baverda ve Kumumirza mezralarında, Kulp’a bağlı Ağıllı, Akdoruk, Ağaçlı, Aşağıelmalı, Çağlayan, Kaynakköy, Karpuzlu köyleri ile Ağıllı, Derecik, Harabe, Güldiken, Dirlik, Kefan, Yukarıelmalı, Deveboynu, Astal, Işıklar, Gümüşsuyu, Soğanlı ve Çotuk mezralarında 25 Nisan’da ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün saat 21.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.