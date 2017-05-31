Diyarbakır'daki operasyonlarda 2 asker yaralandı

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

Piyasadan çekilen Cengiz Çandar, Gezi olaylarından tanınan PKK'lı terörist için içinin yandığını söyledi.

Ankara'da otobüs şoförü aracını durdurarak psikolojisinin bozulduğunu söyledi ve yolculardan aracı terk etmesini istedi.

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Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla göre arttı

Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıl ile karşılaştırıldığında giderek artıyor. Bunda Rus turist sayısının artmasının büyük payı var.