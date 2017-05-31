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Diyarbakır'daki operasyonlarda 2 asker yaralandı

Diyarbakır'ın 6 ilçesinde başlatılan operasyonlar, 3 gün sürdü.

31.05.2017 - 09:17
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Diyarbakır'daki operasyonlarda 2 asker yaralandı

Operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada 2 askerin hafif yaralandığı duyuruldu.

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