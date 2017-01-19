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Diyarbakır'daki saldırıda yaralanan bir polis daha şehit

Diyarbakır, Sur'da 4 polisin şehit olduğu terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru Faruk Demir de, kurtarılamayarak şehit oldu.

19.01.2017 - 14:57
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Diyarbakır'daki saldırıda yaralanan bir polis daha şehit

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde harap olan binalardan çıkarılan hafriyatın döküldüğü alanda güvenliği sağlayan polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru 23 yaşındaki Faruk Demir de, kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİT SAYISI 5 OLDU

Terörist saldırıda şehit sayısı 5'e çıkarken, yaralanan 1 polis memurunun tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Şehit polis memuru için uğurlama töreni düzenleneceği belirtilirken anı saldırıda yaralanan bir polisin ise tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'daki saldırıda yaralanan bir polis daha şehit


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