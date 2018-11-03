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Diyarbakır’daki silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde otomobille gelen şahıslar, bir iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

İHA | 03.11.2018 - 16:21..
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Edinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan bir berber dükkanına otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, iş yerini kurşun yağmuruna tutup kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sırasında iş yerinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır’daki silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı

Diyarbakır’daki silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı

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