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Diyarbakır'daki tacizci için özel ekip kuruldu

Suriye uyruklu E.X. adlı kadının iki çocuğunun yanında taciz edilmesiyle ilgili görüntülerin ortaya çıkmasından sonra polis harekete geçti.

DHA | 15.12.2017 - 13:36..
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki çocuğuyla birlikte yolda yürürken tacize uğrayan ve hamile olduğu ifade edilen Suriye uyruklu E.X'i taciz eden kişinin yakalanması amacıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde özel bir ekip oluşturuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel ekip, 11 Aralık günü meydana gelen taciz olayı ile ilgili kapsamlı araştırma başlattı.

TACİZCİ SİLAH ÇEKTİ

12 Aralık günü Diyarbakır Bağlar Polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenilen E.X.'in ifadesinde, olay günü çocuklarını okula götürdüğü sırada arkadan yaklaşan bir kişinin kendisini elle taciz ettiğini, ardından tacizciye tepki göstermesi üzerine kişinin belinden küçük bir tabanca çıkararak üzerine doğru yürüdüğünü ve daha da sonra uzaklaştığını söylediği belirtildi.

Diyarbakır'daki tacizci için özel ekip kuruldu

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Oluşturulan özel ekip şüpheliyi yakalamak için E.X. ile yeniden görüşme yaparak bilgi alırken, tacizin yapıldığı bölgeden başlayarak güvenlik kameralarının yanı sıra mobese kameralarını da incelemeye aldı.

Çok sayıda görüntüyü izleyerek, burada bulunanlarla yüz yüze görüşme yapan ekipler, tacizcinin kaçış yönündeki güzergahlardaki araştırmasını sürdürüyor.

Diyarbakır'daki tacizci için özel ekip kuruldu

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