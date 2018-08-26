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Diyarbakır'dan kalkan otobüsün yolcuları isyan etti

Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmek için bir seyahat firmasına ait otobüsle yolculuk yapan 15 yolcu, arızalı olduğu ve klimasının çalışmadığını iddia ederek Siverek'te otobüsten indi.

Haber Merkezi | 26.08.2018 - 05:02..
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Diyarbakır'da otobüse binen 15 yolcu hareket ettikten bir süre sonra otobüsün arızalı ve klimasının çalışmadığını belirterek şoförü uyardı. Yolcuların talepleri kabul edilmeyince 15 yolcu Siverek ilçesinde otobüsten indi.

Diyarbakır'dan kalkan otobüsün yolcuları isyan etti


YENİ OTOBÜS İSTEDİLER

Uyarıları dikkate almayan sürücü ile yolcular Siverek girişindeki uygulama noktasında bir süre tartıştı. Firmayı arayarak yeni bir otobüs talep eden yolcuların talepleri kabul edilmeyince 15 yolcu Siverek ilçesinde otobüsten indi.

Yolculardan Aziz Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski model bir otobüsle yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Klimanın açılmasını istedik. Şu an havası yok dediler. İçerisi çok sıcaktı, durulacak gibi değildi, resmen nefessiz kaldık çünkü araç çok eskiydi. Yaklaşık 40 dakikalık yolu 3,5 saatte gelebildik. Can güvenliğimizden endişe ettiğimiz için indik. Talebimiz ya yeni bir araç gönderilmesi ya da mağduriyetimizin giderilmesiydi ancak kabul edilmedi."

Diyarbakır'dan kalkan otobüsün yolcuları isyan etti


"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR"

Ahmet Evren ise aracın arızalı olduğunu ileri sürerek, "Şoföre, 'Hem can güvenliğimiz yok hem de yolculuk sırasında süre olarak sıkıntı yaşarız yeni bir araç talep edin.' dedik ancak bizi dikkate almadı ve 'İstemeyen inebilir.' dedi. Bize 'Herhangi bir hak talep edemezsiniz.' dedi." şeklinde konuştu.

Durumu telefonla yakınlarına bildiren bazı yolcular, başka araçla Diyarbakır'a dönerken bazı yolcular geceyi Siverek'teki otellerde geçireceklerini söyledi.

Yaklaşık 2 saat bekleyen yolcular otobüs firması ve sürücü hakkında suç duyurunda bulunacaklarını kaydetti.

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