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Diyarbakırlıların yasaklı bölgede selfie mücadelesi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yapılan operasyonlar nedeniyle bazı sokak ve mahallelere girilemiyordu. Şimdi o bölgelerde çalışmalar sürüyor ve Diyarbakırlılar burayı görmek için adeta yarışıyor.

Haber Merkezi | 02.12.2017 - 13:22..
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin 6 mahallesinde 2015 yılında kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması için 2 Aralık 2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasağı, operasyonun 10 Mart 2016'da bitti. Ancak mahalle ve sokaklara giriş 2 yıldır yapılamıyor. Bu mahallelerin son durumunu görmek isteyenler ise Diyarbakır surlarına akın ediyor. Polisin tarihi Diyarbakır surlarının merdivenlerini kapatacak biçimde konulan bariyerlerini aşmayı başaranlar surlara çıkıyor.

Diyarbakırlıların yasaklı bölgede selfie mücadelesi

YASAKLI BÖLGEDE SELFIE

Güvenlik güçlerinin koyduğu 2 metre yüksekliğindeki bariyerlere tırmananlar, düzlük hale gelen Sur ilçesinin yasaklı bölgelerini arkalarına alarak selfie çekiyor.

Merkez Sur ilçesinde 2005 yılı Kasım ayında başlayan hendek-barikat çatışmalarından hasar gören tarihi Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015 tarihinde basın açıklaması yaparken çıkan çatışma sırasında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin olayından sonra Sur ilçesindeki Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ile Savaş Mahallesi'nde başlatılan sokağa çıkma yasağı, operasyonun 10 Mart 2016 tarihinde bittiği resmen açıklanmasına rağmen halen sürüyor.

Diyarbakırlıların yasaklı bölgede selfie mücadelesi

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hendek- barikat operasyonu nedeniyle binin üzerinde evde ağır hasar meydana gelirken, başlatılan enkaz ve hafriyat kaldırma çalışmaları ve yeniden inşa çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakırlıların yasaklı bölgede selfie mücadelesi

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