Dizel devri bitiyor, Fiat da bıraktığını açıkladı

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

İtalya'nın önemli otomobil üreticilerinden Fiat, 4 yıl içinde dizel motor üretimini bırakacağını duyurdu.

Volkswagen ile patlak veren emisyon skandalları sonrasında yaşanan talep azalması nedeniyle birçok marka gibi Fiat da bu radikal kararı almak zorunda kaldı.

TOYOTA VE PORSCHE DA AÇIKLAMIŞTI

Toyota ve Porsche'un dizelden uzaklaşacağını açıklamasının ardından Fiat'ın da dizeli bitirme kararı alması, dizel motora sahip araçların devrinin azalarak kapanacağını gösteriyor.

HEM MALİYETİ HEM BAKIMI PAHALI

Bilindiği üzere dizel araçlar, hem satış fiyatı hem de satış sonrası bakım masrafları bakımından benzinli araçlara göre bir hayli cep yakıyor. Yakıt tasarrufu anlamında avantajları olsa da, fiyat/fayda olarak ele aldığımızda dizel motora sahip bir aracın, benzinli araçlarla olan fiyat farkını amorti etmesi için en az 200 bin kilometre yol katetmesi gerekiyor.

Motorin ve benzinin litre fiyatının birbirine iyice yaklaştığı bu dönemde, dizel araçlara olan rağbet de oldukça azalmış durumda.

AVANTAJLARI / DEZAVANTAJLARI

Benzinli araçlara göre elle tutulur en önemli avantajı yakıt tüketimi olan dizel motorlarda, güçlü tork ve beygir değerlerine sahip olmaları da bir avantaj olarak nitelendirilebilir. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte, benzinli motorlarda da artık güç sınırları zorlanabiliyor.

Dezavantajları ise bahsettiğimiz gibi hem bakım hem de alış fiyatı, benzinli rakiplerine oranla oldukça yüksek seviyede. Dizel motorlarda yağ değişimi daha sık yapılırken bu durum, benzinli motorlara göre iki kat daha fazla yağ tüketimi anlamına geliyor. Ayrıca dizel motorlarda sık görülen enjektör arızaları, bugün ortalama bir araçta iki-üç bin lira arası masrafa denk geliyor. Benzinli motorda ise bu arızanın giderilmesi yine ortalama bir araçta iki yüz ila üç yüz lira aralığında.

ÇEVRE DOSTU DEĞİL

Dizel motorların, özellikle son yıllarda patlak veren emisyon skandalları sonrasında çevreye verdiği zarar, çevre örgütleri tarafından sıkça tartışılıyor. Benzinli motora nazaran daha yüksek oranda gaz salınımı bulunan dizel motorların, elektrikli motorlara olan ilginin artmasıyla birlikte tarihe karışması kuvvetle muhtemel.