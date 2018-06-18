taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.706
USD
4,7113
EURO
5,4558
ALTIN
193,80
PETR
73,0300

Dizel yasakları BMW'yi sarstı

Dizel yasakları ve Çin'de artan gümrük vergileri nedeniyle, Alman markası BMW'nin mayıs ayı global satışlarında yüzde 2 düşüş yaşandı.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 11:01..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Mayıs ayında global satışlarda 204 bin 401 adet gerileyen BMW, yüzde 2.1'lik düşüşün nedeninin Çin'de ağırlaştırılan gümrük vergilerinin yanı sıra Almanya'nın Hamburg şehrinde başlayan dizel yakıt yasağı olarak açıkladı.

TÜM ŞEHİRLERDE YASAKLANMASI BEKLENİYOR

Almanya Hamburg'da bazı ana caddelere eski model dizel araçların girişi yasaklanmıştı. İlerleyen süreçte yasağın diğer Alman şehirlerine de yayılacağı düşünülüyor.

Dizel yasakları BMW'yi sarstı

ALMANYA'DA YÜZDE 14 DÜŞÜŞ

Bu yasakla birlikte Almanya'daki BMW satışlarında çok ciddi bir düşüş yaşandı. Alman markasının ülkesindeki mayıs ayı satışlarında yüzde 14 kayıp oluştu.

X'3'Ü ÇİN'DE ÜRETECEK

BMW, Çin'de gümrük vergilerinin ağırlaşmasına bağlı oluşan kaybı ise Çin'deki fabrikalarını yenileyerek X3 modelini ABD'den ithal etmeyi bırakıp Çin'de üreterek çözecek.

VERGİLER DÜŞÜNCE SATIŞTA ARTIŞ GELECEK

Çin'in ABD ile girdiği ticaret savaşında yükseltiği ithal ürün vergileri, 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürülecek. İthal otomobil vergilerindeki bu düşüş ile BMW'nin X3 siparişlerinde yeniden hareketlenme umudu yarattı.

BMW Satış Direktörü Pieter Nota, yılın ikinci yarısında X3 satışlarında hızlı bir artış beklediklerini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

187
Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

54
Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

111
Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

105
Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

106
Bayramın bilançosu; 84 kaza, 67 can kaybı

Bayramın bilançosu; 84 kaza, 67 can kaybı

43
Kandil bayram boyunca bombalandı

Kandil bayram boyunca bombalandı

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM