Dizel yasakları BMW'yi sarstı

Mayıs ayında global satışlarda 204 bin 401 adet gerileyen BMW, yüzde 2.1'lik düşüşün nedeninin Çin'de ağırlaştırılan gümrük vergilerinin yanı sıra Almanya'nın Hamburg şehrinde başlayan dizel yakıt yasağı olarak açıkladı.

TÜM ŞEHİRLERDE YASAKLANMASI BEKLENİYOR

Almanya Hamburg'da bazı ana caddelere eski model dizel araçların girişi yasaklanmıştı. İlerleyen süreçte yasağın diğer Alman şehirlerine de yayılacağı düşünülüyor.

ALMANYA'DA YÜZDE 14 DÜŞÜŞ

Bu yasakla birlikte Almanya'daki BMW satışlarında çok ciddi bir düşüş yaşandı. Alman markasının ülkesindeki mayıs ayı satışlarında yüzde 14 kayıp oluştu.

X'3'Ü ÇİN'DE ÜRETECEK

BMW, Çin'de gümrük vergilerinin ağırlaşmasına bağlı oluşan kaybı ise Çin'deki fabrikalarını yenileyerek X3 modelini ABD'den ithal etmeyi bırakıp Çin'de üreterek çözecek.

VERGİLER DÜŞÜNCE SATIŞTA ARTIŞ GELECEK

Çin'in ABD ile girdiği ticaret savaşında yükseltiği ithal ürün vergileri, 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürülecek. İthal otomobil vergilerindeki bu düşüş ile BMW'nin X3 siparişlerinde yeniden hareketlenme umudu yarattı.

BMW Satış Direktörü Pieter Nota, yılın ikinci yarısında X3 satışlarında hızlı bir artış beklediklerini söyledi.