Dizelde binde 5 bitkisel katkı, 2018'de zorunlu

Yeni düzenlemeyle ithal veya rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az binde 5 yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biyodizel harmanlanacak.

HER 200 LİTRE MOTORİN, 1 LİTRE BİYODİZEL İÇERECEK

Böylece akaryakıt piyasasında satılan her 200 litre motorinin, en az 1 litre biyodizel içermesi sağlanacak.

Biyodizel arzında bir sıkıntı yaşanması veya biyodizel fiyat oluşumunda rekabeti bozucu bir durum belirlenmesi durumunda, EPDK harmanlama oranını yeniden belirleyebilecek. Biyodizel üretiminin gıda güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde artırılması gereğini dikkate alan EPDK, yeni düzenlemeyle biyodizel üretim kapasitesinin etkin olarak kullanılmasını, bu konuda yeni yatırımların teşvik edilmesini, yerli tarımın desteklenmesini ve bitkisel atık yağ toplayıcılığının teşvik edilmesini amaçlıyor.

2018 İTİBARIYLA ZORUNLU

Söz konusu binde 5'lik taban biyodizel katkı oranı, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 2018 başı itibarıyla zorunlu hale gelecek.

YÜZDE 50 ARTIŞ HEDEFLENİYOR

Türkiye'de toplam akaryakıt satışlarının yüzde 84'ünü oluşturan motorin türleri tüketimi, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarak 22,3 milyon tona yükseldi. Söz konusu satış miktarına uygulanacak binde 5'lik biyodizel harmanlanması zorunluluğuyla 2018'de yıllık yaklaşık 115 bin ton biyodizel üretilmesi gerekecek. Öte yandan, Türkiye'de kurulu tesislerin 235 bin tonluk biyodizel üretim kapasitesine rağmen geçen yıl üretilen biyodizel miktarı 70 bin tonda kaldı. Düzenlemeyle bu üretimin en az yüzde 50 artması öngörülüyor.

ÖTV'DEN DE MUAFİYET KAZANDIRIYOR

Binde 5 uygulanacak harmanlama zorunluluğu yıllık 500 milyon liranın üzerinde bir biyodizel satışına karşılık gelirken, ürünün motorinle harmanlanması Özel Tüketim Vergisi'nden de (ÖTV) belli oranlarda muafiyet kazandırıyor. Biyodizelin harmanlanması uygulamasında AB ülkeleri öne çıkarken, birliğin birçok ülkesinde yüzde 7’ye varan oranlarda motorine biyodizel katılması uygulaması halen devam ediyor. Aspir, kanola gibi bitkilerden elde edilen yağlar ile kullanılmış bitkisel yağların çeşitli kimyasal yollarla işlenmesi sonucu üretilen bir akaryakıt türü olan biyodizelin, motorin ile çeşitli oranlarda harmanlanarak kullanımı tercih ediliyor.