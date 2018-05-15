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DNA ile saç, göz ve cilt rengini tahmin eden cihaz

Amerikalı ve Hollandalı bilim adamları, kimliği belirlenemeyen bir kişinin DNA örneğinden saç, göz ve cilt rengini tahmin eden bir cihaz geliştirdi.

AA | 15.05.2018 - 11:27..
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Indianapolis'te School of Science at IUPUI ile Rotterdam'da Erasmus MC University Medical Center'da görevli bilim adamları, suç mahallinde bırakılan veya arkeolojik kalıntılardan elde edilen küçük bir DNA örneğinden bile göz, saç ve cilt rengini doğru tahmin eden bir cihaz geliştirdiklerini açıkladı.

ADLİ TIP ALANINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Kişinin fiziksel görünümü tanımlanmasını sağlayan üçlü pigmentasyon profili veren cihaza, internet üzerinden ücretsiz erişim sağlanabildiği belirtildi. 
Araştırma ekibinden Susan Walsh, cihazın adli tıp alanına önemli katkı sunmasının beklendiğini belirterek, "Daha önce emniyet görevlileri ve antropologlara göz rengi ya da göz ile saç rengi için DNA araçları sağlıyorduk. Ancak cilt rengi çok daha zordu." dedi.

Cihazla ilgili bilgiler "Forensic Science International: Genetics" dergisinde yayımlandı.

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