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Rize'de köylüler yaylaya yol istemedi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köylüleri, doğal güzelliğin bozulacağı, araçların çıkaracağı egzoz gazı nedeniyle yaylaya yol istemedi.

DHA | 31.07.2018 - 11:30..
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Çamlıhemşin ilçesine 35 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 392 metre yükseklikte Topluca köylülerinin kullandığı Lazcada 'Büyük Yayla' anlamına gelen 'Didingola Yaylası'na yakın mesafeye kadar birkaç yıl önce yol açıldı.

EGZOZ GAZI TEMİZ HAVAYI BOZAR ENDİŞESİ

Geleneksel ahşap-taş karışımlı mimari dokuyu koruyan Topluca köylüleri, doğal güzelliğin bozulacağı, araçların çıkaracağı egzoz gazı nedeniyle temiz havanın etkileneceği ve gürültü olacağı gerekçesiyle yolun, yayla içerisine girişine izin vermedi.

Rize'de köylüler yaylaya yol istemedi

YAMAÇLARI TIRMANARAK EVLERİNE ULAŞIYORLAR

Köylüler, patika yoldan ulaşımını sağladıkları yaylaya yüklerini ancak sırtlarında veya teleferik hatları ile taşıyarak ulaşıyor. Sırtlarında ağır yükleri ile yamaçları tırmanarak evlerine ulaşan köylüler, yaz mevsimi süresince kaldıkları yaylada besledikleri hayvanların sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri elde ediyor. Hayvancılık yaparak geçimlerine katkı sağlayan yaylacılar, eylül ayında köylerine dönüyor.

Rize'de köylüler yaylaya yol istemedi

"SIRTIMIZDA YÜKÜMÜZÜ TAŞIRIZ"

Yayla sakinlerinden Kemal Aydın, doğanın bozulmaması ve eski dokunun zarar görmemesi için yolu yaylanın içine sokmama kararı aldıklarını belirterek, "Yol gelirse betonlaşma olur. Yaylada betonlaşma olursa, doğa bozulur, yaylada eski gelenekler kalmaz. 'Sırtımızda yükümüzü taşırız' dedik, yolu yaylaya sokmadık" dedi.

Rize'de köylüler yaylaya yol istemedi

Ahmet Kızmış ise yükleri sırtta taşırken biraz zorluk yaşadıklarını belirterek, "Ama doğayı da korumak mecburiyetindeyiz. Yol girilen yaylaları görüyoruz, hepsi berbat halde. Biz yolu yayla içine istemedik" diye konuştu.

"YOL GELDİ Mİ DOĞAMIZ BOZULUR"

Havva Yağcı da "Arabaları yaylaya sokmuyoruz. Yol geldi mi doğamız bozulur. Böyle daha güzel" ifadelerini kullandı.

Teleferikle yüklerini taşıyan Emine Yağcı ise "Odunlarımızı, yüklerimizi bazen sırtımızda, bazen teleferik hattı ile taşıyoruz. Yolu yaylanın içine almadık. Böyle zor da olsa yükleri taşıyoruz, ama yaylamızı korumuş oluyoruz" sözleriyle aldıkları kararın arkasında durduklarını ifade etti.

Rize'de köylüler yaylaya yol istemedi

Rize'de köylüler yaylaya yol istemedi

Rize'de köylüler yaylaya yol istemedi

Rize'de köylüler yaylaya yol istemedi

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