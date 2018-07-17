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Doğa harikasının etrafını çöplüğe çevirdiler

Uludağ’ın eteklerinin doğal güzelliği Kürekli Şelalesi, ziyaretçilerinin duyarsızlığı sebebiyle adeta çöplüğe dönerken, belediye yetkilileri herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti.

İHA | 17.07.2018 - 09:51..
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Bursa’nın Yıldırım ve Kestel ilçesi sınırlarında bulunan tabiat harikası Kürekli Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Metrelerce yükseklikten akan şelale hafta sonu tatilini hem serinlemek hem de piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, ziyaretçilerin geride bıraktıkları çöpleri gelişi güzel atmaları alanı çöplüğe çeviriyor.

Doğa harikasının etrafını çöplüğe çevirdiler

"İÇLER ACISI BİR DURUM"

Doğal güzelliği görmeye gelen duyarlı vatandaşlar ise gördükleri manzaraya inanamadı.

Yığılan çöpleri gören vatandaşlar, “Çok güzel bir yer. Böyle bir güzel ortamda çirkin kokular ve görüntülerle karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bize yakışmadığını düşünüyoruz. Yetkililerin buna biran önce çare bulmasını diliyoruz. Karşılaştığımız manzara gerçekten içler acısı bir durum. Yetkililerden buraların temizlenmesini ve denetim altında tutulmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Doğa harikasının etrafını çöplüğe çevirdiler

DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRDILAR

Belediye yetkilileri ise düzenli olarak temizlenen bölgede vatandaşı çevreye duyarlılık konusunda uyarırken, "Vatandaşlardan gelişi güzel çöp atmaları yerine, çöp poşetleri kullanarak, çöpleri toplama yerlerine bırakmalarını istiyoruz.” dedi.

Doğa harikasının etrafını çöplüğe çevirdiler

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