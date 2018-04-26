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Doğa Rutgay: Mişa çocuklarıma beni anlatacak

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından çocukluk dönemine ait oyuncak ayısı Mişa'yı ve onun hikayesini anlattı.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 07:25..
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Doğa Rutgay: Mişa çocuklarıma beni anlatacak

Televizyoncu Kerimcan Kamal’la olan evliliğinden ikiz bebek bekleyen oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla anılarını canlandırdı.

"GELECEKLERİME BENİ ANLATMAYI BEKLİYOR"

Ailecek çekildikleri bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına şunları yazdı: 'Annem babam ben ve ayım Mişa... Ayım Mişa yegane oyuncağımdı. Babam Rusya'ya tiyatro turnesine gittiğinde almıştı. Sanki bütün çocukluğum, Mişa’nın gözlerinden bana bakar... Şimdilerde Mişa bebek odasında yerini alan tek oyuncak. Geleceklerime beni anlatmayı bekliyor. Günaydın çocukluğumuz.'

Doğa Rutgay: Mişa çocuklarıma beni anlatacak

Doğa Rutgay: Mişa çocuklarıma beni anlatacak

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