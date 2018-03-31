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Doğa Rutkay'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu

İkiz bebek bekleyen Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal çifte mutluluk yaşıyor. 4 aylık hamile olan güzel oyuncunun bir erkek ve bir kız çocuğu olacak.

Haber Merkezi | 31.03.2018 - 14:52..
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Dört aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Doğa Rutkay, bebeklerinin cinsiyetini Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Doğa Rutkay'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu

"SEVİLDİĞİNİ ANLIYOR İNSAN"

39 yaşındaki oyuncu, "Çok şükür 4 ayı geride bıraktık. Sağlıkla, özenle, duayla, pozitif düşünceyle ve neşeyle. Gözümüz aydın bir kız bir oğlan bizimkiler. Sizlerle paylaşamak istedim. Şimdiden gönderdiğiniz o güzel enerjiler sahiden işe yarıyor bilesiniz. Sevildiğini anlıyor insan. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Doğa Rutkay'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu

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