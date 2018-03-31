Doğa Rutkay'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu

Dört aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Doğa Rutkay, bebeklerinin cinsiyetini Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

"SEVİLDİĞİNİ ANLIYOR İNSAN"

39 yaşındaki oyuncu, "Çok şükür 4 ayı geride bıraktık. Sağlıkla, özenle, duayla, pozitif düşünceyle ve neşeyle. Gözümüz aydın bir kız bir oğlan bizimkiler. Sizlerle paylaşamak istedim. Şimdiden gönderdiğiniz o güzel enerjiler sahiden işe yarıyor bilesiniz. Sevildiğini anlıyor insan. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin." ifadelerini kullandı.