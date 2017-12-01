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Doğal afet mağduru çiftçilerin borçlarına erteleme

Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin borçları bir yıl ertelendi.

İHA | 01.12.2017 - 17:40..
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Yaşanan doğal afetler nedeniyle mahsulü zarar gören çiftçiye müjdeli haber geldi.

BORÇLAR BİR YIL SONRASINA ERTELENDİ

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlarına Bakanlar Kurulu kararı ile 1 yıllık erteleme imkanı getirildi. 80 bin çiftçinin bu yapılanmadan yararlanması öngörüldüğü bildirildi.

Doğal afet mağduru çiftçilerin borçlarına erteleme

BORÇLARA 5 YILA KADAR TAKSİTLENDİRME GELDİ

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin de, borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçilere, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, mevcut kredi borçlarını, 5 yıla yayılan taksitlendirme imkanı verdiği kaydedildi.

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