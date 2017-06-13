Doğalgaz 8 ilçeye daha ulaşacak

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, 2017 Mart-Haziran döneminde alınan kurul kararlarıyla, Kars'ın Selim, Karabük'ün Eskipazar, Kastamonu'nun Taşköprü ve Devrekani ilçeleri ile Çankırı'nın Atkaracalar, Ilgaz, Kızılırmak ve Şabanözü ilçelerine doğalgaz verilecek.

Karabük'ün Eskipazar ve Çankırı'nın Şabanözü ilçeleri 2018'de, diğer ilçeler ise bu yıl içinde doğalgaza kavuşacak.

DAĞITIM İHALELERİ YAPILANLARIN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde yürürlükte bulunan 70 doğalgaz dağıtım lisansının yanı sıra Aralık 2016'da gerçekleştirilen Ağrı ve Doğubayazıt ile Tunceli doğalgaz dağıtım ihalelerine ilişkin lisanslama işlemleri de tamamlandı. Dağıtım ihaleleri yapılan "Artvin ile Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi'nin Lisanslama İşlemleri" devam ediyor.

Son ihalelerle 81 ilin tamamının doğalgaza kavuştuğunun belirtildiği açıklamada, "316'sı ihaleler kapsamında, 155'i ise genişleme işlemleri neticesinde toplam 471 ilçe doğalgaz dağıtım bölgeleri kapsamına alındı. Bu ilçelerin 339'unda doğalgaz kullanılıyor." denildi.

Öte yandan EPDK, Çankırı'nın Çardaklı ve Saçak beldelerine de doğalgaz götürülmesini kararlaştırdı.