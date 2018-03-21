Doğan Medya'da topun ağzındaki ilk isimler

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışı kesinleşti. Böylelikle başta Hürriyet olmak üzere Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama gibi pek çok kuruluş satılmış oldu.

DOĞAN'IN PARASIYLA KÖTÜ BİR MUHALEFET YAPIYORLARDI

Bu satışa en çok üzülenler ise kuşkusuz İsmail Saymaz, Şirin Payzın, Kanat Atkaya, Melis Alphan ve Ayşe Arman gibi bazı isimler olduğunu tahmin ediyoruz. Bu isimler, Doğan'ın parasıyla, doğru düzgün iktidar/siyaset eleştirisi yapmak yerine bel altı oyunlarına başvurarak kötü bir muhalefeti tercih eden isimlerdi.

ELENECEK İLK İSİMLER

2011 yılında Demirören tarafından satın alınan Milliyet ve Vatan gazeteleri hızla çizgisini değiştirmişti. Hürriyet ve CNN Türk'te de bu isimlerin, yapılacak tenkisatların içinde olacağı biliniyor.