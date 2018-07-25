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Doğru üniversite tercihi için uzmanlardan öneriler

Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları tamamlandı. Sonuçlardan sonra adayları tercih süreci bekliyor.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 09:45..
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Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 31 Temmuz Salı günü adaylara duyurulacak.

7 AĞUSTOS'TA TERCİHLER BAŞLIYOR

Öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçların açıklanmasından sonra, zorlu tercih maratonu başlayacak. 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak olan öğrencilerin uzman desteği almaları gerekiyor.

Prof. Dr. Mehmet Durman, adayların yapacakları tercihlerle yalnızca üniversite seçmeyeceğini, yaşamlarına da yeni bir yön vereceklerini söyledi.

Bu nedenle çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Mehmet Durman, adaylar üniversite tercihleri, bölümler ve akademik eğitim gören tercih danışmanlarından en doğru ve güncel bilgileri öğrenebilecek.

Doğru üniversite tercihi için uzmanlardan öneriler

GELECEĞİ DÜŞÜNEREK TERCİH YAPIN

Mehmet Durman, adayların öğrenim görecekleri üniversitelerin seçiminde; deneyime, iş dünyasıyla ilişkilere, istihdama, uluslararası alanda sunulan olanaklara, staj, dil öğretimi gibi unsurlara dikkat etmelerinin yanı sıra onları, gelecekte mutlu olacakları ve ömürlerini geçirecekleri doğru mesleklere hazırlayabilecek nitelikte bir kurum olmasını da önemsemeleri gerektiğini vurguladı.

Doğru üniversite tercihi için uzmanlardan öneriler

UZMANLARDAN DESTEK ALIN

Adayların olanakları ölçüsünde üniversitelere giderek ziyarette bulunmalarının önemine değinen Mehmet Durman, "Akademisyenler, yöneticiler ve öğrencilerle tanışılması, onlara detaylı fikirler verecektir. Sonuçların açıklanmasından sonra tercih yapacak adayların hem kişisel özelliklerini hem de sahip oldukları yetkinlikleri geliştirebilecek iyi bir üniversite seçmesi geleceklerine çok olumlu yansıyacaktır. " diye konuştu.

SİZİ MUTLU EDEN BÖLÜMÜ SEÇİN

Mehmet Durman, bölüm seçimi yapacak adaylara birilerinin istediği veya önerdiği değil, mezuniyet sonrası çalışırken mutlu olacakları alanları tercih etmelerinin tavsiyesinde bulundu. Bu sebepten dolayı yetkinliklerin çok önemli bir unsur olduğunu dile getirdi.

Doğru üniversite tercihi için uzmanlardan öneriler

YAŞAMBOYU ÖĞRENME

Mehemt Durman, "İçinde yaşadığımız bilgi çağının yetkinlikleri olarak ifade edilen yaşamboyu öğrenme, küresel bakış açısı geliştirme, toplumsal sorunlara duyarlılık, liderlik, yaratıcılık, girişimcilik, yenilikçilik, yazılı ve sözlü iletişim, sosyal sorumluluk bilinci gibi yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan gereksinimlerine de sahip olarak, hayatın içinde yer alacaklar." dedi.

Doğru üniversite tercihi için uzmanlardan öneriler

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