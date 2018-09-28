Doğru yaptığımızı sandığımız yanlışlar

Hemen hemen her gün yeni bir bilgi ile hayatımıza yön vermeye çalışıyoruz. İşte bunlardan biri de sağlığımıza zarar veren alışkanlıklarımız. Hiç bilmeden yaptığımız bu alışkanlıklar, ilerleyen dönemlerde sağlık açısından oldukça zor günler geçirmemize neden olabilir. Uzmanlara göre insan sağlığına zarar veren alışkanlıkların sayısı şimdilik 7. Diş fırçalamak, plastik kap, meyve suyu içmek ve hatta parfüm kullanmak bu zararlı alışkanlıkların başında geliyor.

ZARAR VEREN ALIŞKANLIKLAR

Günlük yaşantımızda biz farkında olmasak da her gün yaptığımız bazı alışkanlıkları ve onların verdiği zararları uzmanlar şöyle sıralıyor:

HAPŞIRIĞI TUTMAK

Hapşırırken isteyerek ya da istemeyerek buna engel olmak, beynimize giden damarlarda büyük bir basınç oluşturuyor. Bu nedenle baş ağrısı, damarların zarar görmesi, duyma problemleri söz konusu olabiliyor.

PARFÜM KULLANMAK

Parfümler çeşitli kimyasallar içerdiği için çok fazla kullanmak; alerjik reaksiyonlara sebep olabilir, astımı olanlar için kötü bir etki yaratabilir. Cilde sıkılan parfümler, ciltte ve gözlerde alerjik tepkiler oluşmasına neden olabilir.

YİYECEKLERİ PLASTİK KAPLARDA SAKLAMAK

Bazı plastik kutular özellikle de kalitesiz olanlar, esnekliklerini korumak için zararlı kimyasallar içeriyor. Bu kimyasal bileşenler, kutunun içinde uzun süre duran yiyeceğe de geçebilir. Plastik kapları kullanmak yerine cam veya seramikten yapılmış kutuları kullanmak daha sağlıklı olabilir.

SIKLIKLA ANTİBAKTERİYEL SABUN KULLANMAK

Cildimizde biz göremesek de zararlı mikroorganizmalar olduğu kadar yararlı mikroorganizmalar da bulunuyor. Bu yararlı bakteriler, zararlı bakterilerin üremesini önler. Çok sık antibakteriyel sabun kullanmak ise zararlı bakterileri yok ettiği gibi yararlı olanları da yok ettiğinden iyi değildir.

ÇOK FAZLA MEYVE SUYU TÜKETMEK

Normalde 1 ya da 2 portakalı direkt olarak tükettiğimizde doygunluk hissi veriyor. Fakat birden fazla portakal sıkılarak elde edilen meyve sularını tükettiğimizde doygunluk hissi vermez. Bu da vücudumuza çok fazla şeker almamız anlamına gelir ve sağlıklı değildir.

SIKI PANTOLON GİYMEK

Çoğumuz şık veya moda olduğundan sıkı pantolon giymeyi tercih ediyoruz. Fakat sıkı pantolon giymek sinirleri ve damarları çok fazla sıkıştırdığından sağlığımız için zararlı olabilir.

YEMEK YEDİKTEN HEMEN SONRA DİŞLERİ FIRÇALAMAK

Yemekten sonra dişleri fırçalamanın dişler için önemli olsa da; yedikten hemen sonra fırçalamanın sağlıklı olmadığı ortaya çıktı. Nedeni ise dişlerin üstünde biriken asit tabakası fırçalamayla dişlerin dentin tabakasına işleyip zarar verebiliyor. Bu yüzden dişleri yemekten en az yarım saat sonra fırçalamak daha sağlıklı oluyor.