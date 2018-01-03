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Doğu Anadolu kara teslim oldu

Balkanlardan gelen kar yağışının etkisi altına aldığı Doğu Anadolu'da, 411 köy ve mahallenin merkezlerle bağlantısı kesildi.

DHA | 03.01.2018 - 05:34..
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Doğu Anadolu kara teslim oldu

Kar yağışının etkisi altında kalan Doğu Anadolu'da bazı köy ve mahallelerin yolları kapandı. Karla mücadele ekiplerinin salı günü başlayan yol açma çalışmaları, aralıksız devam ediyor.

Doğu Anadolu kara teslim oldu

ERZURUM'DA 356 YERİN BAĞLATISI KESİLDİ

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına giren Doğu Anadolu'da bazı köy ve mahallelerin yolları kardan kapandı.

Erzurum'da yoğun kar yağışı nedeniyle 356 köy ve mahalle ile bağlantı kesildi.

Ardahan'da 30 ve Kars'ta da 25 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığı belirtildi. Bölgede yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve diğer illerde özel idare ekipleri kardan kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu kara teslim oldu

KAR KALINLIĞI SARIKAMIŞ'TA 62 SANTİM OLDU

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 44 santime ulaşırken, Sarıkamış'ta ise 62 santimi buldu. Kent merkezlerinde ise kar kalınlığı Ardahan'da 23, Erzurum'da 17, Kars'ta 7 ve Ağrı'da 4 santim olarak ölçüldü. Hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 13, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 12, Iğdır ve Erzincan'da 4 dereceyi gösterdi.

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