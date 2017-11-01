Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı sıfırın altında

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur yağacağı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI SIFIRIN ALTINDA

Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede hissedilen en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 9, Tunceli'de 4, Ağrı'da 3, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 14, Iğdır ve Erzincan'da 13, Kars ile Ağrı'da 10, Erzurum'da 9 ve Ardahan'da 8 derece olacak.