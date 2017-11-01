taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.143
USD
3,8003
EURO
4,4239
ALTIN
155,76
PETR
61,1900

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı sıfırın altında

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında ölçüldü.

01.11.2017 - 09:55
  1. Haberler
  2. İç Haber

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı sıfırın altında

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur yağacağı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI SIFIRIN ALTINDA

Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede hissedilen en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 9, Tunceli'de 4, Ağrı'da 3, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 14, Iğdır ve Erzincan'da 13, Kars ile Ağrı'da 10, Erzurum'da 9 ve Ardahan'da 8 derece olacak.

İlginizi Çekebilir
Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim müjdesi
TCDD, '24 Kasım Öğretmenler Günü' haftasında, öğretmenlerin aldığı tüm tren biletlerine yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.
Hakkari'de molotof hazırlanan merkez şimdi kültür merkezi
Daha önce terör örgütü yandaşlarınca kullanılan kültür merkezi, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkeze dönüştürüldü.
Kağızman'da fırtınada elektrik direği alev aldı
Kars’ın Kağızman ilçesinde etkili olan fırtına, elektrik direklerini yıktı.
Çorlu halkının altyapı isyanı
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi sakinleri, bir türlü giderilmeyen altyapı sorunlarının giderilmesi için sesini duyurmaya çalışıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

35
Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

30
Şenol Güneş Lige de aynı ciddiyetle çıkıyoruz

Şenol Güneş Lige de aynı ciddiyetle çıkıyoruz

16
New York saldırganının yakalandığı anlar

New York saldırganının yakalandığı anlar

33
RTÜK'ten Hande Ataizi'nin evlilik programına rekor ceza

RTÜK'ten Hande Ataizi'nin evlilik programına rekor ceza

26
İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

77
Osman Kavala tutuklandı

Osman Kavala tutuklandı

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM